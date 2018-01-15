11:21 15.01.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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СБУ разоблачила и заблокировала распространение шпионской программы для мобильных телефонов

Сотрудники СБУ совместно с прокуратурой заблокировали распространение программного обеспечения, которое предназначалось для удаленного негласного получения информации с мобильных терминалов.

СБУ разоблачила и заблокировала распространение шпионской программы для мобильных телефонов

Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-служба СБУ.

Как отметили в ведомстве, оперативники СБУ установили, что группа злоумышленников из разных регионов Украины разработала программу для скрытого снятия информации с мобильных устройств.

Свои "услуги" они продавали клиентам через специально созданные веб-ресурсы. Заказчик, заполнив на сайте соответствующую заявку, получал сначала тестовый доступ к "сервису". Ему поступала ссылка, которую он должен был физически "закачать" на телефон нужного ему лица.

Так, программа запускалась автоматически при включении мобильного телефона, не проявляла признаков активности во время работы и действовала скрыто от собственника.

В связи с этим, работниками спецслужб в Харьковской области провели ряд обысков в офисах и по местам проживания участников группы, во время которых изъяли доказательства их противоправной деятельности.

В результате было обнаружено программное обеспечение, установленное на мобильном устройстве, которое является специальным техническим средством негласного получения информации.

Сейчас, решается вопрос об объявлении фигурантам дела подозрения в совершении преступлений.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Центральное разведывательное управление США утверждает, что у них есть все доказательства того, чт вирус Petya попал в Украину с помощью российских хакеров.

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