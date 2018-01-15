На Якутию обрушились 50-ти градусные морозы, введен режим повышенной готовности

Такое решение принято в связи с холодами, которые обрушились на регион. Как сказано в сообщении на сайте правительства республики, на заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности региона постановили ввести такой режим, поскольку в понедельник днем ​​в некоторых регионах температура воздуха опустилась ниже отметки в минус 50 градусов.

Так, по данным синоптиков в Оймяконе и поселке Депутатский столбики термометров опустились ниже отметки в 53 градуса мороза, в Усть-Нере - 54 градуса, в Батагай - 55, в Верхоянске - 56 градусов мороза. Вместе с тем столице республики Якутске сегодня 39 градусов мороза.

В связи с холодами также существует высокая вероятность возникновения аварийных ситуаций на различных важных объектах, увеличение количества пожаров в жилых зданиях, аварий на дорогах, а также затруднения в работе аэропортов из морозный туман.

Поэтому, Министерству ЖКХ и энергетики республики и компании "Якутскэнерго" было поручено обеспечить бесперебойную и надежную работу котельных и энергообъектов, а главам муниципальных образований поручено обеспечить аварийный запас топлива в населенных пунктах.

При этом в школах Якутии вводятся круглосуточные дежурства, организовано своевременное информирование родителей, а детям запрещен выезд на автомобильном транспорте за пределы месте жительства.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, а Соединенных Штатах Америки в результате аномальных для Восточного побережья страны морозов, от Северной Каролины до штата Нью-Йорк погибли 26 человек.