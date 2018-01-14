Возле побережья Перу произошло мощное землетрясение

Его магнитуда составила 7,3 баллов по шлаке Рихтера. Как сообщает Геологическая служба Соединенных Штатов Америки, подземные толчки ощущались в 42 километрах к юго-западу от населенного пункта Акари.

Очаг землетрясения залегал на глубине 12 километров. Информации о жертвах или разрушениях в результате землетрясения пока не поступало.

Вместе с тем в ведомстве отметили, что существует возможность цунами на территории в радиусе 300 километрах от землетрясения.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в результате оползней в штате Калифорния погибло 19 человек. От стихийного бедствия пострадало около 50 человек, пять человек до сих пор считаются без вести пропавшими. В ходе спасательной операции по поиску людей задействованны спасатели, военных и пожарные бригады.