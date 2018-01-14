20:57 14.01.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Боевики в воскресенье четыре раза нарушали режим тишины - ВИДЕО

В воскресенье, 14 января, в течение дня боевики продолжали нарушать режим тишины.

Боевики в воскресенье четыре раза нарушали режим тишины - ВИДЕО

По состоянию на шесть часов вечера противник совершили четыре обстрела позиций Вооруженных сил Украины. Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра штабе антитеррористической операции, сегодня напряжение вдоль линии разграничения несколько ослабло.

Вместе с тем, несмотря на уменьшение количества и интенсивности обстрелов, полного соблюдения перемирия по вине российско-оккупационных группировок и больше нет.

Так, на Луганском направлении под обстрелы боевиков из гранатометов угодили позиции ВСУ в районе населенных пунктов Луганское и Троицкое.

На Донецком направлении незаконные вооруженные формирования вели огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в пригороде Авдеевки. Также неподалеку Каменки украинских защитников обстреливал вражеский снайпер, поэтому украинские военнослужащие были вынуждены в ответ открывать огонь из стрелкового оружия.

На других участках украинской обороны нарушений режима тишины не зафиксировано.

Напомним, В зоне проведения антитеррористической операции боевики пророссийских бандформирований за прошедшие сутки шесть раз нарушали режим тишины.

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