Украина увеличила суточную добычу газа

Сообщается, что на протяжении всех 24 часов газ в хранилищах не был использован в полном объеме. В течении суток было в ход пользование было выделено лишь 78 млн кубометров. В результате на сегодняшний день украинские газовые хранилища заполнены на 45 процентов, активными остаются 12 ПХГ общей вместимостью в 31 млрд кубометров газа.

Примечательно, что с начала года уже зафиксирована снижения пользования газом на 15 процентов.

В Украину за прошедшие сутки поступило из Словакии 19,33 млн кубометров, из Венгрии - 3,07 млн кубометров, из Польши - 2,89 млн кубометров газа.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что в 2018 году цены на тарифы за газ для населения не вырастут. Но вот к концу 2018 года цена на газ может быть пересмотрена в соответствии с соответствующей формулой.