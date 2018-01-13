11:16 13.01.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Украина увеличила суточную добычу газа

По состоянию на 13 января в украинских хранилищах находится 14  млрд кубометров газа. Об этом передает пресс-служба ПАО "Укртрансгаз". 

Украина увеличила суточную добычу газа

Сообщается, что на протяжении всех 24 часов газ в хранилищах не был использован в полном объеме. В течении суток было в ход пользование было выделено лишь 78 млн кубометров. В результате на сегодняшний день украинские газовые хранилища заполнены на 45 процентов, активными остаются 12 ПХГ общей вместимостью в 31 млрд кубометров газа. 

Примечательно, что с начала года уже зафиксирована снижения пользования газом на 15 процентов.

В Украину за прошедшие сутки поступило из Словакии 19,33 млн кубометров, из Венгрии - 3,07 млн кубометров, из Польши - 2,89 млн кубометров газа.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что в 2018 году цены на тарифы за газ для населения не вырастут. Но вот к концу 2018 года цена на газ может быть пересмотрена в соответствии с соответствующей формулой.

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