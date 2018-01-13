Папа Римский посетит Чили

События в стране перед визитом Папы развиваются неблагоприятным образом. В Чили неизвестные совершают нападения на католические храмы и приходы. Президентка Чили Мишель Бачелет просит граждан быть толерантными и солидарными и прекратить религиозный вандализм. Речь идет о трех взрывах в столице государства Сантьяго. Правоохранители уже начали проводить расследование. На факт взаимосвязи всех трех нападений на храмы свидетельствуют листовки, оставленные на месте происшествия.

Власти страны квалифицировали нападения как религиозные теракты, призванные подорвать авторитет страны на континенте.

Престарелый 81-летний понтифик Франциск І начнет свое шестое турне по Южной Америке именно из Чили.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Папа Римский Франциск произносил рождественскую молитву, в которой просил мира для народов, которые страдают от затяжных конфликтов.