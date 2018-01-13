НБУ сегодня укрепил гривну

Сообщается, что регулятор провел закупку дополнительного количества ценных металлов у частных лиц, что одновременно совпало с изменением мировых цен на металлы в сторону их удешевления. В результате на сайте НБУ показатели цен на благородные металлы выглядят следующим образом:

- Золото - 380364,83 гривен за 10 тройских унций (+4013,85 грн или +1,1%);

- Серебро - 4885,47 гривен за 10 тройских унций (+46,85 грн);

- Платина - 279944,41 гривен за 10 тройских унций (+4021,01 грн);

- Палладий - 307624,95 гривен за 10 тройских унций (-3855,59 грн)

Таким образом, центральному финансовому регулятору удалось повысить курс золота на один процент.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Национальный банк Украины назвал причины, по которым уровень инфляции в 2017 году отклонился от целевого значения в сторону ускорения.