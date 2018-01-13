На Украину надвигается ветряной шторм

Первые порывы ветра стоит ожидать уже 14 января, что связано также в приближением холодного антициклона с Балканского региона. Стремительное понижение температуры воздуха прогнозируют на конец января. С 25 января показатель термометра опуститься до 20 градусов мороза, а на 27-28 января температура воздуха может упасть до 25-27 градусов ниже нуля.

На Левобережье, а затем и на остальной территории Украины ожидается повышенный уровень выпадения осадков в виде мокрого снега с дождями. Директор Украинского гидрометеорологического центра Украины Николай Кульбида утверждает, что в некоторых областях толщина снежного покрова может достигнуть до 10 см в высоту.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в результате столкновений холодного и теплого циклонов на востоке США в стране существенно ухудшилась погода, жертвами которой стали 22 человека.