22:00 13.01.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Что подарить своим близким на Старый Новый год

Портал "УРА-Информ" собрал топ-три наиболее распространенных подарков, которыми вы можете порадовать своих родных и близких на Старый Новый Год.

Что подарить своим близким на Старый Новый год

Презенты в старый Новый год могут быть недорогими, главное чтобы вы произвели на человека должное и приятное впечатление. На первом место весьма оригинальный подарок, который точно порадует вашу семью - это выпечка. Если вы умелая и гостеприимная хозяйка, тогда с помощью недорогих продуктов можно напечь изделие в фруктами или повидлом. 

На втором месте может быть оригинальный заварочный чайник, который точно порадует любителей кофе или чая. Вместе в чайником в качестве подарка может послужить сервиз. Чайник можно обернуть в красивую упаковочную бумагу или перевязать красивой лентой.

И на третьем месте месте расположился набор подарков: уютный плед, теплые носки или тапочки, красивый комплект постельного белья, мягкое полотенце. Все они подойдут как для малышей, так и для взрослых.

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