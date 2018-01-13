Что подарить своим близким на Старый Новый год

Презенты в старый Новый год могут быть недорогими, главное чтобы вы произвели на человека должное и приятное впечатление. На первом место весьма оригинальный подарок, который точно порадует вашу семью - это выпечка. Если вы умелая и гостеприимная хозяйка, тогда с помощью недорогих продуктов можно напечь изделие в фруктами или повидлом.

На втором месте может быть оригинальный заварочный чайник, который точно порадует любителей кофе или чая. Вместе в чайником в качестве подарка может послужить сервиз. Чайник можно обернуть в красивую упаковочную бумагу или перевязать красивой лентой.

И на третьем месте месте расположился набор подарков: уютный плед, теплые носки или тапочки, красивый комплект постельного белья, мягкое полотенце. Все они подойдут как для малышей, так и для взрослых.