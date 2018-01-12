23:36 12.01.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Александру Ефремову продлили арест на два месяца

Старобельский районный суд Луганской области в пятницу, 12 января, удовлетворил ходатайство прокуратуры и продлил срок действия меры пресечения экс-депутату от Партии регионов Александру Ефремову.

Александру Ефремову продлили арест на два месяца

Как сообщает издание Интерфакс-Украина, срок продлен на два месяца.

Суд считает необходимым продолжить срок содержания под стражей Ефремова на 60 суток, а именно – до 12 марта 2018 года включительно.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", апелляционный суд Харьковской области принял решение оставить под арестом водителя Volkswagen Touareg Геннадия Дронова, которого подозревают в смертельном аварии в центре Харькова. Таким образом, суд отказал защите, которая просила смягчить меру пресечения из подзащитному.

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