В Запорожской области родился ребенок весом в семь кг - ФОТО

"Настоящий богатырь весом 7 килограммов 90 граммов", - сообщил местный телеканал "Алекс".

Как утверждаю медики, этот малыш является "гигантским" и они опасаются за их здоровье. В свою очередь сами родители по этому поводу не переживают, так как все их предыдущие дочки рождались одна крупнее другой.

По словам родителей мальчика назвали Николаем и девятого ребенка они не планируют, будут поднимать на ноги тех, что есть.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Измаиле Одесской области 20-летняя женщина родила мальчика, а затем положила его в холодильник.