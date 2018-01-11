12:56 11.01.2018 | Общество | Новости
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В Саудовской Аравии арестовали участников нетрадиционной свадьбы

Полиция Саудовской Аравии арестовала всех мужчин, которые присутствовали на свадьбе гей-пары. Об этом сообщает издание New York Post.

В Саудовской Аравии арестовали участников нетрадиционной свадьбы

Примечательно, что аресты произошли в священном для мусульман городе Мекке после того, как полиция увидела праздничную церемонию на открытом фестивале.

В свою очередь полиция не назвала имена мужчин и не указала, какие обвинения им предъявила. Однако известно, что дело передали прокурорам.

Эту ситуацию также прокомментировала американская правозащитная организации Human Rights Watch. Отмечается, что судьи в Саудовской Аравии используют принципы мусульманского права, чтобы наказывать людей, подозреваемых во внебрачных сексуальных отношениях, гомосексуальных связях, или в других "аморальных" действиях.

Добавим, в стране отсутствуют письменные законы в отношении сексуальной ориентации и гендерной идентичности.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", певец Рики Мартин официально сочетался узами брака со своим бойфрендом, шведским художником сирийского происхождения Джваном Йосефом.

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