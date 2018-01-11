09:35 11.01.2018 | Общество | Новости
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В "черные списки" Латвии за прошлый год попали более 124 человека

Министр внутренних дел страны Рихард Козловскис заявил, что с времен действия "черного списка" в него включены тысячи иностранцев. Об этом сообщает издание LSM.lv.

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По его словам, в "черный список" в предыдущие годы уже включены тысячи иностранцев, в том числе в 2017 году он был пополнен на 124 человека.

Также министр добавил, что компетентные органы сейчас проверяют высказывания тележурналиста, сотрудника российского телеканала ТВЦ Анатолия Курлаева, которого вместе с супругой журналисткой Ольгой Курлаевой недавно выдворили из страны.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", министерство по безопасности и стратегическим вопросам Израиля обнародовало список из 20 неправительственных организаций, представителям которых запретил въезд в страну

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