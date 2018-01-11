В "черные списки" Латвии за прошлый год попали более 124 человека

По его словам, в "черный список" в предыдущие годы уже включены тысячи иностранцев, в том числе в 2017 году он был пополнен на 124 человека.

Также министр добавил, что компетентные органы сейчас проверяют высказывания тележурналиста, сотрудника российского телеканала ТВЦ Анатолия Курлаева, которого вместе с супругой журналисткой Ольгой Курлаевой недавно выдворили из страны.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", министерство по безопасности и стратегическим вопросам Израиля обнародовало список из 20 неправительственных организаций, представителям которых запретил въезд в страну.