На украинско-румынской границе у мужчины отобрали грузовик из-за контрабанды сигарет

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Как уточнили стражи границы, грек пытался незаконно провезти 90 пачек сигарет на сумму 2,6 тысячи гривен. В результате чего, мужчина лишился автомобиля DAF 2010 года выпуска.

Сигареты, спрятанные в панели приборов грузовика и в ящике для аккумулятора, нашла служебная собака пограничников.

Конфискованное транспортное средство оценили в 900 тысяч гривен. Его вместе с контрабандными сигаретами передали Государственной фискальной службе.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", стражи границы Харьковского отряда задержали трех иностранцев-нарушителей государственной границы и их проводника-украинца.