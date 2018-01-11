13:56 11.01.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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На украинско-румынской границе у мужчины отобрали грузовик из-за контрабанды сигарет

На пункте пропуска Порубное на украинско-румынской границе из-за попытки контрабанды сигарет конфискован грузовой автомобиль, принадлежащий гражданину Греции.

На украинско-румынской границе у мужчины отобрали грузовик из-за контрабанды сигарет

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Как уточнили стражи границы, грек пытался незаконно провезти 90 пачек сигарет на сумму 2,6 тысячи гривен. В результате чего, мужчина лишился автомобиля DAF 2010 года выпуска.

Сигареты, спрятанные в панели приборов грузовика и в ящике для аккумулятора, нашла служебная собака пограничников.

Конфискованное транспортное средство оценили в 900 тысяч гривен. Его вместе с контрабандными сигаретами передали Государственной фискальной службе.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", стражи границы Харьковского отряда задержали трех иностранцев-нарушителей государственной границы и их проводника-украинца.

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