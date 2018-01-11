13:54 11.01.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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ГПУ вызывает Ставицкого для ознакомления с материалами дела

Генеральной прокуратурой Украины закончила досудебное расследование по делу бывшего министра энергетики и угольной промышленности Эдуарда Ставицкого.

ГПУ вызывает Ставицкого для ознакомления с материалами дела

В деле он является подозреваемым в расхищении средств в особо крупных размерах. Он должен прийти в Государственное следственное управление для ознакомления с материалами дела.

Об этом говорится в обнародованном в четверг, 11 января, на сайте ведомства сообщении.

Согласно документу, в соответствии с требованиями Уголовно-процессуального кодекса Ставицкий имеете право на доступ к материалам досудебного расследования как лично, так и с помощью адвокатов. В связи с этим ему необходимо прибыть 18 января 2018 года в 11 часов утра по адресу: город Киев, улица Борисоглебская,18, кабинет №527, - говорится в сообщении.

В документе также указано, что Ставицкий может ежедневно по указанному выше адресу изучать материалы дела.

Напомним, 24 марта 2014 года Генпрокуратура Украины объявила Ставицкого в розыск. Он подозревается в расхищении средств в особо крупных размерах.

Как сообщал УРА-Информ, в январе 2017 года руководитель Национального центрального бюро Интерпола в Украине Василий Неволя сообщил, что Ставицкий, по данным Интерпола, находится, скорее всего, в Израиле, его розыск активный. При этом он сменил фамилию на Розенберг.

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