10:32 10.01.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Минске в среду запланирована встреча по освобождению заложников, - Порошенко

В среду, 10 января, в Минске должна состоятся встреча по освобождению из плена на Донбассе украинских заложников.

В Минске в среду запланирована встреча по освобождению заложников, - Порошенко

Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко. По его словам, он уже поручил своим советникам, представителям в трехстороннем контактной группе в Минске организовать встречу и ускорить этот процесс.

И сегодня состоится встреча, чтобы мы не останавливались и продолжали на этой же волне, - заявил глава государства.

Напомним, 27 декабря состоялся обмен для освобождения украинских заложников на Донбассе. Из плена освободили 74 заложников.

Как сообщал УРА-Информ, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука 3 января заявил, что следующий обмен пленными на Донбассе может состояться в январе-феврале. На данный момент на территории Луганской области не подконтрольной украинским властям осуждены 1 407 граждан Украины, которые там проживают, - отметил он.

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