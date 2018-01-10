В Минске договорились уточнить новые списки 18 января, - Лутковская

На встрече будут уточнены списки для дальнейшего обмена пленными. Об этом в среду, 10 января, в интервью журналистам рассказала уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Валерия Лутковская.

По ее словам, на следующей неделе должны обменяться актуальной информацией и актуальными списками. После этого начнутся переговоры по следующему этапу.

Я очень надеюсь, что все произойдет намного быстрее, потому что очень многие процедуры уже проговорили и проработали в рамках первого этапа, - пояснила Лутковская, добавив, что представители боевиков могут передать не менее 20 человек.

Это цифра подтверждена той стороной, и мы будем сражаться за то, чтобы максимально быстро провести следующий этап, - подытожила омбудсмен.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко поручил организовать встречу трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе для обсуждения дальнейшего обмена заложников.

Как сообщал УРА-Информ, в среду, 10 января, в Минске состоялась встреча по освобождению из плена на Донбассе украинских заложников.