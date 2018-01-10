В Карпатах сошли три лавины

Метеорологическая снеголавинная станция Плай в Закарпатской области отметила сход 7 и 8 января двух мокрых лавин с горы Темнатик. Их объемы составили 20 и 18 тысяч кубических метров каждая.

При этом высота отрыва составила 1050 и 1080 метров над уровнем моря. К счастью, убытки лавинами не нанесены.

Об этом сообщается на официальном сайте Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. По данным ведомства, которое ссылается на информацию снеголавинной станции Пожижевская в Ивано-Франковской области, 9 января был выявлен сход мокрой лавины с восточного склона горы Говерла объемом 1,2 тысяч кубических метров. Эта лавина также убытков не нанесла.

Вместе с тем по данным УкрГидрометцентра, 10 января на высокогорье Ивано-Франковской области сохраняется значительная снеголавинная опасность третий уровень.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, при третьем уровне, по Европейской классификации, лавины могут сойти на многих склонах даже в условиях несильного воздействия на снежные массы, - предупреждают спасатели. На некоторых склонах могут сойти средние или крупные спонтанные лавины.