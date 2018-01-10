Убийство Ноздровской совершили с особой жестокостью, - Аброськин

Об этом на брифинге рассказал первый замглавы Национальной полиции Украины - начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин.

Как отметил Аброськин, точное количество ударов назвать не может, но точно заверяет что убийство было очень жестоким.

Также стало известно, что жители села Демидов Вышгородского района, вблизи которого было обнаружено тело юриста Ирины Ноздровской, неохотно дают показания следователям из-за конфликта с людьми, имеющими отношение к убитой.

По этому поводу начальник криминальной полиции добавил, что было отработано 45 камер, которые были размещены по маршруту следования Ноздровской. Полностью видеться расследование в селе Демидов и окрестностях, уже было допрошено около 600 человек.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", на данный момент следствие по делу по убийстве адвокат Ирины Ноздровской продолжается. Вместе с тем не исключено что были люди, которые помогали покрывать это преступление.