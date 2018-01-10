Суд по делу Януковича отложили до 17 января

Следующее заседание назначено на десять часов утра. Об этом во время сегодняшнего заседания объявил судья Девятко, пояснив что заседание переносится отсутствия адвокатов Януковича.

По его словам, адвокаты Януковича подала ходатайство об отъезде в командировку. Прокуроры также подали ходатайство о проведении экспертизы видеозаписи "Крым. Путь на родину".

При этом пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Украины Лариса Сарган на своей странице в Facebook написала, что прокурор Руслан Кравченко считает такие причины неуважительными, зато уверен, что такие действия защиты направлены на срыв судебных заседаний. По данным Сарган один из адвокатов уехал в командировку в Турцию, а второй - в Польшу.

Напомним, Януковича подозревают в совершении преступлений, предусмотренных статьями Уголовного Кодекса Украины "Государственная измена", "Пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины" и "Пособничество в ведении агрессивной войны.

Как сообщал УРА-Информ, 9 января заместитель генерального прокурора Евгений Енин заявил, что в связи с созданием окружного суда существует вероятность того, что материалы дела экс-президента Виктора Януковича будут рассматриваться заново.