На Львовщине группа активистов перекрыла дороги к границе Польши - ФОТО

Дорога также перекрыта рядом с пунктом пропуска Рава-Русская - Гребенное. Таким образом, группа активистов высказывает своей протест против новых поправок в Налоговый кодекс Украины, которые начали действовать с начала 2018 года.

Как сообщает Zaхid.net, группа активистов заблокировала проезд, сообщив прибывшей полиции, что вскоре выйдут на масштабную акцию, заблокировав все пункты пропуска в области.

Вместе с тем, протестующие решили избежать возможных ссор и драк с водителями и приняли решение каждые 30 минут пропускать по десять автомобилей, которые едут к пункту пропуска.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Верховная Рада 8 декабря приняла поправки в Налоговый кодекс, которым существенно ужесточила правила ввоза гражданами товаров из-за рубежа.

Так, согласно им, без пошлины в Украину можно ввозить товары в ручном или сопроводительном багаже на сумму до 150 евро, а в аэропортах – до 100 евро и весом до 50 кг. Однако, подобные нормы действуют лишь для тех граждан, кто пересекает границу не чаще одного раза за трое суток и отсутствовал более 24 часов. Если же эти правила не соблюдаются, без налога в Украину можно завезти товар лишь на сумму до 50 евро.