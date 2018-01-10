15:27 10.01.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Протестующие снова заблокировали дороги к границе с Польшей - ФОТО

Неподалеку от села Старовойтове Любомльского района протестующие частично ограничили движение транспорта на международной трассе Киев-Ковель-Ягодин.

Протестующие снова заблокировали дороги к границе с Польшей - ФОТО

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Львовской таможни Государственной фискальной службы Украины. В частности, такое поведения связано с негодованием изменений в Налоговый кодекс Украины относительно установления новых таможенных правил на ввоз товаров в Украину.

Отметим, что в акции принимают участие около 70 человек. Все они непрерывно ходят по пешеходному переходу. "Руководители таможенных постов общаются с участниками акций протеста, ведут разъяснительную работу. Другие пункты пропуска работают в штатном режиме", - говорится в сообщении.

Вместе с тем порадка десятка митингующих перекрыли дорогу к пункту пропуску Шегини на украинско-польской границе.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", сотрудники Закарпатской таможни Государственной фискальной службы изъяли автомобиль марки Toyota Land Cruiser 150.

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