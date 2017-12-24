12:55 24.12.2017 | Общество | Новости
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В Германии увеличилось количество подозреваемых в подготовке терактов

В Германии в течении 2017 года было зафиксировано рекордное количество вынесенных уголовных подозрений в организации террористических актов. Об этом сообщает информагентство dpa со ссылкой на представителя Федеральной прокуратуры ФРГ в Карлсруэ. 

В Германии увеличилось количество подозреваемых в подготовке терактов

Только за 2016 год было зафиксировано около 250 таких дел, а в 2017 году этот показатель увеличился почти в пять раз - до 1200 расследований, большинство подозреваемых это граждане стран Ближнего востоке и Африки. Наибольшее количество подозреваемых дел сконцентрировано в четырех городах: Берлин, Гамбург, Дюссельдорф и Франкфурт-на-Майне. В сообщении говорится, что большинство терактов планируется через специальные каналы в различных интернет-мессенджерах и социальных сетях, а потому исламистов стало очень тяжело вычислять.

Напомним, террористическая организация “Исламское государство” на новогодные праздники пообещала подготовить в Германии и Франции серию терактов.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Германии правоохранители задержали мужчину, который планировал совершить теракт.

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