В Харькове у мужчины изъяли боеприпасы

В Харькове правоохранители провели изъятие у мужчины оружия и боеприпасов. Про это сказано в сообщении пресс-службы ГУ Национальной полиции Харьковщины в социальной сети Facebook.

На посту ХТЗ у водителя обнаружили 125 патронов, а также травматический пистолет кустарного производства. Все эти запрещенные предметы были в салоне авто 28-летнего жителя Киевской области. Вещдоки уже направлены на исследование - также сказано в сообщении. На данный момент по факту уже открыто уголовное производство - согласно части 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием).

Как сообщал УРА-Информ, в Запорожье у мужчины изъяли боеприпасы.