14:08 20.11.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Харькове у мужчины изъяли боеприпасы

По факту выявленных боеприпасов открыто уголовное производство.

В Харькове у мужчины изъяли боеприпасы

В Харькове правоохранители провели изъятие у мужчины оружия и боеприпасов. Про это сказано в сообщении пресс-службы ГУ Национальной полиции Харьковщины в социальной сети Facebook.

На посту ХТЗ у водителя обнаружили 125 патронов, а также травматический пистолет кустарного производства. Все эти запрещенные предметы были в салоне авто 28-летнего жителя Киевской области. Вещдоки уже направлены на исследование - также сказано в сообщении. На данный момент по факту уже открыто уголовное производство - согласно части 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием).

Как сообщал УРА-Информ, в Запорожье у мужчины изъяли боеприпасы.


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