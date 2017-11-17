Под Новотроицким на мине подорвался нацгвардеец

Боец получил ранение. Об этом сообщил в Киеве на брифинге спикер Министерства обороны Украины по вопросам антитеррористической операции Андрей Лысенко.

По его словам, раненный был оперативно доставлен в медицинское учреждение, и ему предоставляется вся необходимая медицинская помощь.

Он также заверил, что за прошедшие сутки вследствие обстрелов в зоне АТО погибших и пострадавших в рядах украинских военнослужащих нет.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, оперативная обстановка в районе проведения АТО несколько усложнилась. Подконтрольные России вооруженные боевики продолжают применять оружие против украинских защитников. Особенно активно противник нарушает договоренности о прекращении огня в темное время суток. За минувшие сутки четверг, 16 ноября, боевики в зоне проведения антитеррористической операции 22 раза открывали огонь по нашим позициям.