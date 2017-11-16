23:28 16.11.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Украине в октябре официально зафиксировано 1,1% безработных

В октябре 2017 года официальный уровень безработицы снизился на 0,1 процентный пункт.

В Украине в октябре официально зафиксировано 1,1% безработных

По последним данным безработица в стране снизилась до 1,1%. Как сообщает в четверг, 16 ноября, Государственная служба статистики, по состоянию на 1 ноября текущего года в Государственной службе занятости были зарегистрированы 281,9 тысяч безработных.

На 1 октября 2017 года в Госслужбе занятости были зарегистрированы 303 тысяч безработных.

Количество безработных, получивших государственную помощь в октябре, составило 217 тысяч человек. При этом средний размер пособия на одного безработного на сегодняшний день составляет 2 137 гривны, - заверили в Госстате.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, число зарегистрированных безработных в нашей стране в сентябре было 303 тысячи человек. Это – примерно на 8,9 тысяч человек меньше, чем в августе.


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