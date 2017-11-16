Песков заявил, что речи об обмене пленными между Россией и Украиной пока не идет

Это совсем другая субстанция. Об это в четверг, 16 ноября, заявил журналистам пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков.

Отвечая на вопросы журналистов Песков, в частности, заявил, что к обсуждаемому обмену пленными это не имеет никакого отношения. По его словам, в Кремле инициативу глав так называемых "республик" восприняли с пониманием, а обмен пленными указан как один из пунктов Минских соглашений, однако его реализации мешает "какая-то непонятная юридическая казуистика".

Президент России Владимир Путин встретил понимание со стороны глав самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик по идее обмена пленными с Украиной, которая ранее была озвучена лидером общественного движения "Украинский выбор" Виктором Медведчуком. Он озвучил идею о проведении масштабного обмена удерживаемыми лицами и встретил понимание у своих собеседников с той оговоркой, что еще предстоит согласовать детали с представителями украинской стороны, - сказал Песков журналистам.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, президент России Владимир Путин в среду вечером, 15 ноября, по телефону обговорил с главами так называемых "Донецкой и Луганской республик" возможность обмена пленными. Александр Захарченко и Игорь Плотницкий инициативу, предложенную накануне Путину Виктором Медведчуком по обмену пленными поддержали. Об этом заявил пресс-центр Кремля.