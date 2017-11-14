В Ужгороде 13-летняя школьница родила ребенка - ВИДЕО

Как сообщает портал Zakarpatpost.net, школьнице пришлось сделать кесарево сечение из-за усложнения акушерской патологии. В данный момент мама с малышом чувствуют себя нормально после тяжелых родов.

По словам медиков, в Ужгороде ранняя беременность не является чем-то странным. К примеру, в текущем году это были уже пятые подобные роды в городе. А вот в 2016 году рожениц в возрасте до 14 лет было девять, а в 2015-м - 17 девушек. Также акушер подчеркнул, что аборт в столь юном возрасте крайне опасен и женщина в будущем может стать бесплодной.

К слову, всего на Закарпатье количество девушек в возрасте от 15-16 лет, которые рожают первенца, составляет два процента от общего числа родов в области.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Харькове пришла в сознание беременная 29-летняя Жанна Власенко, котороя сильно пострадала в дорожно-транспортном происшествии на улице Сумской. Сейчас девушка дышит самостоятельно и пытается садиться.