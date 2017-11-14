15:30 14.11.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Активисты перекрыли трассу "Львов-Ивано-Франковск"

14-го ноября около сотни местных жителей перекрыли автотрассу Львов-Ивано-Франковск.

Активисты перекрыли трассу

Такие данные распространили в пресс-службе Национальной полиции во Львовской области. Так, граждане приняли решение заблокировать автотрассу в селе Новые Стрелища, которое находится в Жидачевском районе. Акция протеста продолжалась в течение одного часа.

На месте также трудились полицейские, обеспечивающие движение транспорта. Согласно предварительным данным – пикет на трассе устроили жители поселка Дулибы. Люди выступили, в частности, против работы свинофермы - в их населенном пункте.

Как сообщал УРА-Информ, 17-го октября был проведен митинг под Верховной Радой.


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