Активисты перекрыли трассу "Львов-Ивано-Франковск"

Такие данные распространили в пресс-службе Национальной полиции во Львовской области. Так, граждане приняли решение заблокировать автотрассу в селе Новые Стрелища, которое находится в Жидачевском районе. Акция протеста продолжалась в течение одного часа.

На месте также трудились полицейские, обеспечивающие движение транспорта. Согласно предварительным данным – пикет на трассе устроили жители поселка Дулибы. Люди выступили, в частности, против работы свинофермы - в их населенном пункте.

Как сообщал УРА-Информ, 17-го октября был проведен митинг под Верховной Радой.