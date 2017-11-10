В Twitter заявили о приостановке верификации пользователей

Об этом говорится в заявлении компании.

Согласно заявлению, с самого начала галочка напротив имени пользователя должна была использоваться для того, чтобы подтвердить его личность. При єтом спустя некоторое время она стала использоваться как критерий известности и популярности аккаунта.

"Мы признаем, что создали эту путаницу и должны ее решить. Мы приостановили все основные проверки на время работы и вскоре сообщим об их результатах", — говорится в заявлении Twitter.

Напомним, как соообшал ранее "УРА-Информ", крупнейшая социальная сеть Twitter ужесточит правила для публикации политической рекламы. Теперь компания будет публиковать полную информацию обо всех рекламных объявлениях.