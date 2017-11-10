10:19 10.11.2017 | Общество | Новости
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В Twitter заявили о приостановке верификации пользователей

Социальная сеть Twitter на некоторое время приостановила верификацию пользователей. Такое решение принято из-за того, чтобы пересмотреть политику социальной сети по отношению к верификации.

В Twitter заявили о приостановке верификации пользователей

Об этом говорится в заявлении компании.

Согласно заявлению, с самого начала галочка напротив имени пользователя должна была использоваться для того, чтобы подтвердить его личность. При єтом спустя некоторое время она стала использоваться как критерий известности и популярности аккаунта.

"Мы признаем, что создали эту путаницу и должны ее решить. Мы приостановили все основные проверки на время работы и вскоре сообщим об их результатах", — говорится в заявлении Twitter.

Напомним, как соообшал ранее "УРА-Информ", крупнейшая социальная сеть  Twitter ужесточит правила для публикации политической рекламы. Теперь компания будет публиковать полную информацию обо всех рекламных объявлениях.


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