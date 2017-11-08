В Украине сохранится прохладная погода и туманы

Погоду сегодня будет определять отрог восточного антициклона. Вместе с тем существенных осадков синоптики не обещают. Ночью и утром в Карпатском регионе туман. Ветер восточный, 3-8 метров на секунду. Температура днем составит 4-9 теплых градусов.

В Киеве сегодня без существенных осадков. Температура воздуха ночью составит 1-3 градуса тепла. Днем потеплеет до 5-7 градусов.

На западе Украины также осадков не предвидится. Утром местами туман. Температура воздуха ночью будет колебаться от минус 1 до плюс 5 градусов. Днем будет от 4 до 9 теплых градусов.

На севере страны в среду без существенных осадков. Температура воздуха ночью составит 2-4 градуса тепла. Днем воздух прогреется до 2 до 9 градусов.

В центре Украины без существенных осадков. Ночная температура воздуха составит минус 1 плюс 6 градусов. Днем потеплеет до 3-10 градусов.

На востоке страны сегодня сухо. Температура воздуха ночью удержится в пределах 0-7 градусов со знаком плюс. Днем будет от 3 до 10 теплых градусов.

На юге Украины облачно, без существенных осадков. Температура воздуха ночью составит 2-8 градусов выше нуля. Днем воздух прогреется до 7-13 градусов.

В Крыму сегодня также сухо и тепло. Температура воздуха ночью составит 5-10 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 8-13 градусов.