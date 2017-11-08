09:57 08.11.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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На месте расстрела Окуевой обнаружили российские патроны - ФОТО

Неподалеку от села Глеваха на Киевщине была убита ветеран антитеррористической операции и общественный активист Амина Окуева. На месте расстрела автомобиля патриотки представители СМИ нашли патроны российского производства.

На месте расстрела Окуевой обнаружили российские патроны - ФОТО

Патроны обнаружили журналисты Обозревателя и сразу уведомили об этом правоохранителей.

Отметим, что оперативники Васильковского отдела полиции изъяли три холостых патрона калибра 7,62Ч39 мм. Как отметили полицейские, два отстрелянных были втоптаны в грязь на месте, где предположительно находился киллер.

При этом еще один неотстрелянный патрон, лежал под деревом, на расстоянии менее метра. "На первых двух видна маркировка - 7,62х39 Wolf Blanc", - говорится в сообщении. 

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют, как эти патроны оказались на месте преступления.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", полиция нашла автомат из которого расстреляли машину, в которой находились бойцы антитеррористической операции на Донбассе Амина Окуева и Адам Осмаев.


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