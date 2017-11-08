Арестованные на счетах Ощадбанка деньги принадлежали Януковичу, - Онищенко

Как написал в среду, 8 ноября, на своей страничке в Facebook политик, к нему они "не имеют никакого отношения". Он также пояснил, что деньги, о которых идет речь, были арестованы в 2014 году, а дело Онищенко началось в конце 2016.

Они - из общего котла средств Януковича, которые у него арестовали по программе спецконфискации после его побега, - подытожил Онищенко.

Напомним, в среду пресс-служба НАБУ сообщила, что бюро пытается установить судьбу около 156 миллионов долларов и около 218 тысяч гривен, которые принадлежали компании Quickpace Limited, связанной с народным депутатом Александром Онищенко и были арестованы на счетах "Ощадбанка" в рамках так называемого "газового дела", и детективы НАБУ проводят расследование в отношении должностных лиц "Ощадбанк".

Как сообщал УРА-Информ, в ГПУ опровергают исчезновении средств, конфискованных в рамках "газового дела". По словам заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин, "Ощадбанк" напрямую перечислил эти средства на счет Государственной казначейской службы Украины. Дальнейшая судьба указанных средств была определена уже Верховной Радой Украины, которая летом этого года приняла закон об изменениях в государственный бюджет, определив целевое использование данных средств, - заявил он.