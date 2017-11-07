12:32 07.11.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Российский суд не отпустил Павла Гриба под домашний арест

Краснодарский краевой суд Российской Федерации во вторник, 7 ноября, отказал в апелляционной жалобе гражданину Украины Павлу Грибу.

Российский суд не отпустил Павла Гриба под домашний арест

Российский суд не отпустил его под домашний арест, как того просила защита украинца. При этом самого Гриба даже в суд не доставили.

В свою очередь спикер Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца на свой страничке в социальной сети, комментируя такое решение, написала, что прав в России нет… Человеческая жизнь ничего не стоит. Украина требует от РФ освободить незаконно задержанного украинца, - написала она.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 28 августа 2017 года бывший сотрудник Государственной пограничной службы Украины Игорь Гриб заявил, что спецслужбы РФ похитили его 19-летнего сына Павла во время посещения Беларуси, куда тот поехал 24 августа (в Гомель) на встречу с девушкой, с которой познакомился и общался только в социальных сетях. По договоренности, Павел должен был вернуться в тот же день. Когда на следующий день он не вернулся, отец начал его искать.

7 сентября стало известно, что Гриб находится в следственном изоляторе на территории РФ, в Краснодаре.


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