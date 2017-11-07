Российский суд не отпустил Павла Гриба под домашний арест

Российский суд не отпустил его под домашний арест, как того просила защита украинца. При этом самого Гриба даже в суд не доставили.

В свою очередь спикер Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца на свой страничке в социальной сети, комментируя такое решение, написала, что прав в России нет… Человеческая жизнь ничего не стоит. Украина требует от РФ освободить незаконно задержанного украинца, - написала она.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 28 августа 2017 года бывший сотрудник Государственной пограничной службы Украины Игорь Гриб заявил, что спецслужбы РФ похитили его 19-летнего сына Павла во время посещения Беларуси, куда тот поехал 24 августа (в Гомель) на встречу с девушкой, с которой познакомился и общался только в социальных сетях. По договоренности, Павел должен был вернуться в тот же день. Когда на следующий день он не вернулся, отец начал его искать.

7 сентября стало известно, что Гриб находится в следственном изоляторе на территории РФ, в Краснодаре.