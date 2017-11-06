Высший суд отпустил осужденного на 13 лет Колмогорова

Таком образом, ВСС отметил приговор, вынесенный судом первой инстанции. Вместе с тем Высший суд постановил отправить дело Колмогорова на повторное рассмотрение.

В свою очередь, начальник следственного отдела Главной военной прокуратуры Виталий Панченко сегодня в Киеве на брифинге заявил, что Высший специализированный суд не признал пограничника невиновным, а направил уголовное производство на новое судебное рассмотрение в первую инстанцию.

По словам прокурора, согласно обвинительному акту, который передадут на рассмотрение в Мариуполе, правовая квалификация не изменена. Все вопросы, которые были объявлены защитой, будут дополнительно исследованы и проверены с участием защиты в ходе судебного разбирательства, - уточнил Панченко добавив, что органы прокуратуры в суде первой инстанции дополнительно приведут аргументы по достаточности доказательств, которые были основанием для квалификации преступления, совершенного Колмогоровым.

Напомним, в 2014 году на КПП под Мариуполем водитель автомобиля отказался выполнять приказ пограничников. Они вынуждены были открыли огонь, в результате чего погибла пассажирка автомобиля.

Как сообщал УРА-Информ, Колмогоров был признан виновным в совершении убийства и приговорен к 13 годам, вместе с тем, сторона защиты заявляла, что стреляли минимум четверо военных, а вину Колмогорова не доказано.