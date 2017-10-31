В Москве задержан бывший глава "Нафтогаза Украины" Бакай

Вместе с ним были задержаны его бухгалтер и помощник Константин. Как сообщат информированный источник, на данный момент бухгалтера и помощника отпустили, а Бакай остался под стражей.

Бывшего чиновника обвиняют в том, что он обманным путем завладел финансами посторонних лиц. В России на него подано десять заявлений от обманутых и среди них заявление от российского миллиардера Алишера Усманова, который якобы одолжил Бакаю девять миллионов долларов.

Напомним, в последнее время Бакай жил то в ОАЭ то в Москве и постоянно занимал деньги у знакомых.

Как сообщал УРА-Информ, Бакай возглавлял Нафтогаз Украины с 1998 по 2000 год. С октября 2003 по декабрь 2004 годов был руководителем Государственного управления делами Украины. В 2004 году Бакай покинул пределы Украины. А уже в марте 2005-го получил паспорт гражданина Российской Федерации.

В этом же году Генпрокуратура обратилась к российским властям с просьбой выдать Игоря Бакая.