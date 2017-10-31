Циклон "Герварт" Украине не угрожает, - ГосЧС

Как сообщает во вторник, 31 октября, пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, ссылаясь на информацию Украинского гидрометцентра, штормовое предупреждение завершается уже сегодня.

В ближайшую неделю опасных явлений не ожидается, - заверили в ГосЧС.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Германии, Польше и Чехии по состоянию на вечер воскресенья, 29 октября, по меньшей мере шесть человек погибли в результате несчастных случаев, вызванных ураганом " Герварт". Еще несколько человек ранены, в основном из-за падения деревьев.

В некоторых местностях немецкие метеорологи зафиксировали скорость ветра до 176 и до 144 километров в час, что, как отмечает издание, значительно больше, чем во время урагана "Ксавьер", который свирепствовал в Германии в начале октября. Во многих немецких городах, прежде всего на севере и востоке страны, останавливалось автомобильное движение из-за деревья, которые повалили шквальные ветры.