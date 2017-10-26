Мэттис отреагировал на поставки оружия РФ на Филиппины

Об этом передает информационное агентство Reuters.

В Вашингтоне не придали особого значения этому решению со стороны РФ, так как и Филиппины и Россия являются суверенными странами, и их руководству само решает какие действия необходимо предпринимать на мировой арене.

Особенно важно, чтобы партия в пять тыс автоматов Калашникова помогла действующему президенту Родриго Дутерте в борьбе против исламских террористов. Сам Мэттис недавно провел с Дутерте "теплую и дружную" встречу, где также обсудил вопрос о возможности предоставления помощи Маниле в ее противостоянии исламистам.

Как сообщалось в " УРА-Информ", недавно Мэттис посетил Украину с рабочим визитом.