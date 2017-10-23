Егор Соболев под Радой побил АТОвца - ВИДЕО

Депутат избил человека, который так же митинговал и заявил, что он воевал в донецком аэропорту. Драка началась после того, как мужчина сказал: "Я провокатор?! Я в аэропорту воевал!".

При этом полицейским побитый мужчина заявил, что не понимает за его били, и сам он никого не трогал. Я хотел поставить палатку, так как люди мерзнут, а они меня избили, - пояснил он, добавив, что это они провокаторы.

В свою очередь Егор Соболев, заявил, что он бил провокатора, который с ночи крутится в лагере и провоцировал ситуацию.

Полицейские предложили мужчине пройти для объяснения ситуации с ними. Когда он начал отказываться - скрутили и увели.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, вчера во Львовской области избили народного депутата от "Радикальной партии" Андрея Лозового. Инцидент произошел в населенном пункте Хащованя Сколевского района возле комплекса "Вежа Ведмежа". Сам депутат пояснил, что он встречался с избирателями.