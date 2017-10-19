17:21 19.10.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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21 работник ГСЧС погиб за период АТО

При этом также 36 работников ГСЧС за время АТО были ранены.

21 работник ГСЧС погиб за период АТО

Известно, что за период проведения на востоке АТО погиб уже 21 сотрудник украинской ГСЧС. Такие данные распространил глава Госслужбы - Николай Чечеткин – в рамках одного из интервью для СМИ.

Согласно его словам – уже 21 работник ГСЧС погиб – за время проведения на востоке АТО. При этом было 36 раненых. Бойцам очень часто приходится трудиться на линиях разграничения, где можно очень легко столкнуться с диверсионной группой – отметил Чечеткин. При этом бойцы ГСЧС не имеют права носить оружие – согласно Женевской конвенции.

Как сообщал УРА-Информ, в Украине стало вдвое больше лесных пожаров – также сообщали ранее в ГСЧС.

 


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