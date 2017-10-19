21 работник ГСЧС погиб за период АТО

Известно, что за период проведения на востоке АТО погиб уже 21 сотрудник украинской ГСЧС. Такие данные распространил глава Госслужбы - Николай Чечеткин – в рамках одного из интервью для СМИ.

Согласно его словам – уже 21 работник ГСЧС погиб – за время проведения на востоке АТО. При этом было 36 раненых. Бойцам очень часто приходится трудиться на линиях разграничения, где можно очень легко столкнуться с диверсионной группой – отметил Чечеткин. При этом бойцы ГСЧС не имеют права носить оружие – согласно Женевской конвенции.

Как сообщал УРА-Информ, в Украине стало вдвое больше лесных пожаров – также сообщали ранее в ГСЧС.