12:20 15.10.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Линию разграничения за сутки пересекло 33 тысячи граждан

В течение суток линию разграничения в местах проведения АТО пересекло римерно 33,5 тысячи граждан.

Линию разграничения за сутки пересекло 33 тысячи граждан

Кроме того – через линию разграничения проехало за сутки 4,9 тысячи автомобилей. Такие данные распространила пресс-служба ГПСУ. Согласно этой информации – поток транспорта и пассажиров через пункты пропуска на линии разграничения все так же интенсивен.

В целом в КПВВ оформили 33,5 тысячи граждан, а также 4,9 тысячи автотранспортных средств. В частности - через "Майорское" ппрошло 7625 человек и 1020 авто, а через "Марьинку" – около 8300 человек и 1650 авто.

Как сообщал УРА-Информ, в течение суток в местах проведения АТО на востоке страны среди украинских силовиков потер не зафиксировано.


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