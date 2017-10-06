В сентября в зоне АТО погибло 15 мирных жителей

Об этом во время очередного круглого стола заявил первый заместитель главы СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг.

Он утверждает, что временно прекращение огня значительно уменьшило потери среди гражданских лиц. Так, например, в сентябре показатель смертности среди мирных упал на 62 процента, тогда как в период августа погибло 37 человек.

За летний период постадало много детей, выборка из сто процентов погибших показала, что из этого числа 19 процентов составляли лица младше 18-ти лет. Хуг уверен, что соблюдение режима "тишины"поможет начисто убрать потери среди гражданских лиц.

Ранее ОБСЕ заявило о подготовке новой маршрутной карты для проведение мониторинга оккупированных территорий востока Украины.

Как сообщалось в "УРА-Информ", мониторинговая миссия ОБСЕ ранее фиксировала рост числа взрывов на Донетчине.