14:48 06.10.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
100175620:roman

В сентября в зоне АТО погибло 15 мирных жителей

Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе сообщила о 15 погибших украинских граждан на оккупированных территориях ДНР, ЛНР.

В сентября в зоне АТО погибло 15 мирных жителей

Об этом во время очередного круглого стола заявил первый заместитель главы СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг.

Он утверждает, что временно прекращение огня значительно уменьшило потери среди гражданских лиц. Так, например, в сентябре показатель смертности среди мирных упал на 62 процента, тогда как в период августа погибло 37 человек.

За летний период постадало много детей, выборка из сто процентов погибших показала, что из этого числа 19 процентов составляли лица младше 18-ти лет. Хуг уверен, что соблюдение режима "тишины"поможет начисто убрать потери среди гражданских лиц.

Ранее ОБСЕ заявило о подготовке новой маршрутной карты для проведение мониторинга оккупированных территорий востока Украины.

Как сообщалось в "УРА-Информ", мониторинговая миссия ОБСЕ ранее фиксировала рост числа взрывов на Донетчине. 


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив