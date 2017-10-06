14:00 06.10.2017 | Общество | Новости
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В министерстве финансов Молдовы проходят обыски

В министерстве финансов Молдавии проходят обыски по делу, связанному с коррупцией. Об этом сообщила пресс-секретарь Национального антикоррупционного центра республики Анжела Старински.

В министерстве финансов Молдовы проходят обыски

По словам секретаря, в министерстве финансов проходят обыски еще с раннего утра. Операция касается дела о коррупции, по которому проходят несколько человек.

В Молдавии с осени прошлого года начались массовые задержания по делам о коррупции.

Под "чистку" уже попали сотрудники таможенной службы, судьи, работники Лицензионной палаты и полиции.

А также замминистра экономики Валерий Трибой, министр сельского хозяйства и продовольственной промышленности Эдуард Грама, вице-мэр Кишинева Нистор Грозаву, руководитель кишиневского управления транспорта Игорь Гамрецкий, а также мэр Кишинева Дорин Киртоакэ.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Правоохранители в н.п. Полтава недавн разоблачили судью, который требовал взятку. Так, на взятке погорел судья районного суда города Полтава.


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