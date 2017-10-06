12:40 06.10.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Львовской области из-за непогоды обесточены почти 300 населенных пунктов

В результате непогоды в Львовской области без электроснабжения осталось почти 300 населенных пунктов. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В Львовской области из-за непогоды обесточены почти 300 населенных пунктов

По информации ведомства, в ночь на шестое октября на территории области без электроснабжения осталось 292 населенных пунктов , 183 полностью обесточены, а 109 частично.

Пострадали больше всего жители в Бугском, Жовковском, Пустомытовском районах Львовской области.

Кроме того, всего в результате осложнения погодных условий на территории Львовской области в период с пятого по шестое октября, подразделениями ГСЧС было осуществлено 26 выездов для спасательно-восстановительных работ.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в ночь на пятницу, шестого октября, в Львове и области пронеслась сильнейшая буря. В результате стихийного бедствия перекрыта часть дорог, повреждены линии электропередач. 


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