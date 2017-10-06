13:22 06.10.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В 2018 году украинских военных привлекут к международным учениям НАТО

Спикер Минобороны Украины Дмитрий Гуцуляк заявил, что уже на следующий год литовско-польско-украинская военная бригада присоединиться к многонациональным учениям под руководством НАТО.

В 2018 году украинских военных привлекут к международным учениям НАТО

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

По словам Гуцуляка, он принял лично участие в подписании соглашения между правительством Литовской Республики, правительством Республики Польша и Кабмином Украины о внесении изменений в соглашение между государствами, о создании совместной военной части.

Также он подчеркнул, что для литовско-польско-украинской бригады предусмотрен переход от командно-штабных к тактическим учениям в составе подразделений. Примечательно, что все они будут привлекаться к многонациональным учениям под руководством НАТО.

Напомним, как сообщил ранее "УРА-Информ", Лукашенко таки прилетел на учения "Запад-2017". За ходом армейских отработок наблюдают представители из семи стран и около 80 международных организаций.


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