По факту присвоения 700 тыс. грн будут судить проректора одного из вузов Киева

Об этом передает пресс-служба прокуратуры города Киева.

По информации ведомства, установлено что подозреваемая незаконно внесла в официальные документы завышенные суммы за оплату обучения студентов из числа детей-инвалидов, детей-сирот и детей из малообеспеченных семей.

В дальнейшем на основании этих документов на счета университета из бюджета города было безосновательно перечислено более 700 тыс. гривен.

По данному факту главному бухгалтеру - проректору сообщено о подозрении в рамках УК Украины.

Сообщается, что в отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде залога в размере 320 тыс. грн.

Во время досудебного расследования по ходатайству следователя, согласованному с прокурором, последнюю отстранили от должности.

Расследование в отношении других должностных лиц университета и подразделений КГГА по факту присвоения указанных средств выделено в отдельное уголовное производство, досудебное расследование в котором продолжается.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", на Волыне в Луцке арестован подполковник СБУ, который требовал взятку в 1,5 тыс долларов. Согласно информации ведомства, подполковник требовал дачу взятки за содействие в вопросе об "откосе" от призвыной срочной службы.