Обстрелы в зоне АТО продолжаются

Боевики в четверг, 5 октября, 24 раза открывали огонь по нашим позициям. Потерь среди украинских военных нет.

Как сообщает УРА-Информ, со ссылкой на пресс-службу штаба АТО, в конце минувших суток противник продолжали вооруженные провокации против украинской армии. При этом основная активность противника, уже традиционно, была сконцентрирована на Донецком направлении.

Тут вечером и ночью российско-оккупационные группировки дважды из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов обстреляли позиции вблизи Майорска, Авдеевки, Опитного. С этого же оружия оккупанты открывали огонь на подступах к шахте Бутовка. А вблизи Зайцево применяли вооружение БМП.

На Луганском направлении враг дважды бил из минометов калибра 82 миллиметра по защитниках Лобачевого. А из противотанковых гранатометов и стрелкового оружия обстреляли опорные пункты сил АТО у Станицы Луганской, Валуйского, Крымского.

На Приморском направлении боевики обстреляли позиции у Широкино, Павлополя и Водяного. А неподалеку Березового, кроме гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, было применено вооружение БМП.

Напомним, российские наемные войска и подчиненные им боевики в среду, 4 октября, продолжили нарушать режим тишины. За минувшие сутки противник 19 раз нарушил перемирие.