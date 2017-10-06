На Херсонщине зафиксировали новую вспышку чумы свиней

В очаге заболевания АЧС на данный момент проводятся мероприятия по устранению болезни.
Также ведутся мероприятия по предотвращению распространения возбудителя АЧС. Выяснилось, что на Херсонщине замечена новая вспышка африканской чумы свиней. Такие данные содержатся в сообщении пресс-службы Госслужбы Украины по безопасности пищевых продуктов.
Известно, что на Херсонщине второго октября в личном хозяйстве в селе Великая Александровка зарегистрирована вспышка чумы свиней. В ходе изучения отобранных проб биоматериала четвертого октября диагноз был подтвержден - африканская чума свиней.
Как сообщал УРА-Информ, новые вспышки АЧС фиксируют на Черниговщине.