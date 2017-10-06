На Херсонщине зафиксировали новую вспышку чумы свиней

Также ведутся мероприятия по предотвращению распространения возбудителя АЧС. Выяснилось, что на Херсонщине замечена новая вспышка африканской чумы свиней. Такие данные содержатся в сообщении пресс-службы Госслужбы Украины по безопасности пищевых продуктов.

Известно, что на Херсонщине второго октября в личном хозяйстве в селе Великая Александровка зарегистрирована вспышка чумы свиней. В ходе изучения отобранных проб биоматериала четвертого октября диагноз был подтвержден - африканская чума свиней.

Как сообщал УРА-Информ, новые вспышки АЧС фиксируют на Черниговщине.