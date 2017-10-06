20:28 06.10.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
100175655:mysnichenko

На Донбассе с начала АТО погибло 69 пограничников

За период АТО на Донбассе уже погибло 69 работников пограничной службы. 

На Донбассе с начала АТО погибло 69 пограничников

Такие данные распространил первый замглавы Госпогранслужбы Василий Серватюк – сообщила пресс-служба МВД Украины. Согласно информации - война уже унесла жизни 69 охранников госграницы. Известно, что 428 пограничников получили различные ранения, по итогам которых 35 стражей границ потеряли либо частично потеряли трудоспособность. Еще пятеро военных пропали без вести - отметил Серватюк.

Примерно 30 пограничников, что получили ранения на службе, уже получили от главы государства награды – за участие в АТО на востоке.

Как сообщал УРА-Информ, Россия подтвердила задержание на Сумщине двоих пограничников.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив