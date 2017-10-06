На Донбассе с начала АТО погибло 69 пограничников

Такие данные распространил первый замглавы Госпогранслужбы Василий Серватюк – сообщила пресс-служба МВД Украины. Согласно информации - война уже унесла жизни 69 охранников госграницы. Известно, что 428 пограничников получили различные ранения, по итогам которых 35 стражей границ потеряли либо частично потеряли трудоспособность. Еще пятеро военных пропали без вести - отметил Серватюк.

Примерно 30 пограничников, что получили ранения на службе, уже получили от главы государства награды – за участие в АТО на востоке.

Как сообщал УРА-Информ, Россия подтвердила задержание на Сумщине двоих пограничников.