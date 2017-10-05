18:48 05.10.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Кировоградской области перекрыли контрабанду наркотиков из Европы

В Кировоградской области Служба безопасности Украины перекрыла контрабанду наркотических средств из одной из европейских стран. Об этом сообщает пресс-службы СБУ.

В Кировоградской области перекрыли контрабанду наркотиков из Европы

По информации ведомства, житель областного центра по почте получал наркотики из-за границы, после чего передавал их своей сообщнице.

Которая  занималась их фасовкой и реализацией через сеть дилеров на территории Кировоградской области.

Во время проведения оперативных мероприятий сотрудники СБ Украины задержали наркодилера, когда он получил очередную посылку.

При обысках по месту жительства его сообщницы правоохранители изъяли более килограмма метамфетамина и амфетамина, психотропные вещества, стоимость которых на "черном рынке" составляет более полутора миллиона гривен, сообщает пресс-служба.

Злоумышленники задержаны согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Служба безопасности Украины разоблачила два нелегальных колл-центра, обслуживающих клиентов из Российской Федерации и оккупированного Крыма. 


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